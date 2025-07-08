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        "4. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı

        Afyonkarahisar'da düzenlenecek "4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali (BTKFF)" için başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:28
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        "4. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenecek "4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali (BTKFF)" için başvurular başladı.

        Yöneticiliğini bu yıl da Kültür Sanat gazetecisi Sevda Dursun'un üstlendiği festivalde, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Büyük Taarruz Özel Ödülü verilecek.

        Festivalde farklı temalarla Türkiye ve dünyadan kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak.

        Programda, sinema söyleşileri ve panellerin yanı sıra senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyeleriyle sektör temsilcileri tecrübelerini aktaracak.

        Festivalle ilgili detaylı bilgiye "buyuktaaruzkisafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.

        Kentte 13-16 Ekim'de düzenlenecek festival için 20 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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