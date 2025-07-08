"4. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı

Kentte 13-16 Ekim'de düzenlenecek festival için 20 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

Programda, sinema söyleşileri ve panellerin yanı sıra senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyeleriyle sektör temsilcileri tecrübelerini aktaracak.

Festivalde farklı temalarla Türkiye ve dünyadan kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak.

Yöneticiliğini bu yıl da Kültür Sanat gazetecisi Sevda Dursun'un üstlendiği festivalde, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Büyük Taarruz Özel Ödülü verilecek.

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