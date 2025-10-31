Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 31.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:59
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yakaladığı sokak satıcısı E.D, Z.D. ile H.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğimce tutuklandı.

