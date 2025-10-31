Afyonkarahisar'da safran hasadı yapıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) tarafından tıbbi ilaç üretimi amacıyla ekimi yapılan safranın hasadı gerçekleştirildi.

Hasat öncesinde Bilim Kafe'de düzenlenen toplantıda konuşan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, safranın hem baharat hem de tıbbi bitki olarak büyük bir değere sahip olduğunu belirtti.

Safranın Afyonkarahisar ikliminde yetişebildiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Safran şu anda baharat olarak kullanılmakta ancak kökü ve tohumu da ekonomik değer taşıyor. Türkiye'ye gelen safranın çoğu Orta Asya ve İran kökenli. Biz bu bitkinin sadece baharat olarak değil, ilaç ham maddesi olarak değerlendirilmesini hedefliyoruz. Safranın bu iklimde yetişebileceğini hem arkadaşlarımız göstermiş oldular hem de standart izleme süreci gerçekleştirildi. Şu aşamada biz arı aşamasındayız. Önümüzdeki yıl yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana ekim yapmayı planlıyoruz."

Toplantı sonrası 150 metrekarelik alanda safran hasadı yapıldı.