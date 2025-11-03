Kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden giyim ve aksesuar ürünleri tasarlıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, keçeden yaptıkları ürünlerin dünya pazarında yer almasını hedefliyor.

Taci Ahmet Mahallesi'nde keçe, ebru, tezhip ve dokuma gibi el sanatına ilgi duyan 7 kadın, 2024'te Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Anadoludakiler (SOGEP)" kapsamında kadınlar, bu yıl "Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda İle Buluşması Projesi"yle yaklaşık 3 milyon 200 bin lira destek almaya hak kazandı.

Parayla makine ve ekipman alarak eğitimlere başlayan kadınlar, üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Kadın eliyle keçenin çağdaş modayla buluşmasını amaçlıyoruz"

Kooperatif Başkanı Necmiye Serteser, AA muhabirine, temel hareket noktalarının geleneksel sanatların sürdürülmesi, gelecek nesillere öğretilmesi ve tanıtılması olduğunu söyledi.

Proje kapsamında ağırlıklı olarak keçe üzerine çalıştıklarını anlatan Serteser, "Kadın eliyle keçenin çağdaş modayla buluşmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda projemizde en az 10 kadına eğitim vermeyi taahhüt ettik. Kadınlarımızın ürettiklerini modaya dönüştürmek, günlük giyilebilir, sürdürülebilir hale getirmek adına üretimler yapıyoruz." diye konuştu.

Serteser, işledikleri keçeyi ipek ve ketenle birleştirerek yeni tasarım elbise, ayakkabı şal, atkı, çanta ve çeşitli dekoratif aksesuarlar ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Modaya geleneksel keçeyi katarak eşi benzeri olmayan ürünlerin yerli ve yabancı turistlere satışını yapıyoruz. Projemiz 1,5 yıl sürecek. Seneye keçeyle ipek, keten tarzı kumaşların birleştirildiği bir defileyle projemiz sona erecek. Bu konuda dokuma sanatçısı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu ile çalışıyoruz. Bu defile Afyonkarahisar'a, keçe sanatına ve kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan kendilerine değer katması için kıymetli olacaktır. Keçeyle ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Ürettiğimiz kıyafetleri, şapkaları, şalları ve aksesuarları dünya pazarında satmak istiyoruz. Bu sayede de kadınlarımız için gelir elde etmeyi planlıyoruz."