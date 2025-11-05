Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serban beldesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Bölgede kaçak kazıda kullanılan karot ve spiral taşlama makineleri, levye, balyoz ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
