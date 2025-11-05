Habertürk
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serban beldesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Bölgede kaçak kazıda kullanılan karot ve spiral taşlama makineleri, levye, balyoz ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

