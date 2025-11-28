Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Bakan Tunç, Afyonkarahisar'da HSK Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devletini gerçekleştirebilmek için tarafsız ve bağımsız yargının şart olduğunu belirterek, "Tarafsız ve bağımsız yargının hukuk devletini ve adaleti hakkıyla tecelli edebilmesi için de Hakimler ve Savcılar Kurulu bunun teminatıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:58 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç, Afyonkarahisar'da HSK Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devletini gerçekleştirebilmek için tarafsız ve bağımsız yargının şart olduğunu belirterek, "Tarafsız ve bağımsız yargının hukuk devletini ve adaleti hakkıyla tecelli edebilmesi için de Hakimler ve Savcılar Kurulu bunun teminatıdır." dedi.

        Tunç, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda, 2025 yılı içerisinde Teftiş Kurulunun ve Genel Sekreterliğin yürüttüğü tüm işlem ve faaliyetleri titizlikle değerlendireceklerini söyledi.

        Gelecek yıla ilişkin hedef ve beklentilerin de istişare edileceğini anlatan Tunç, "Yapılan denetimlerin her aşamasının ayrıntılı şekilde ele alınacağı bu kapsamlı toplantıda katılımcıların sunacağı görüşler, öneriler ve katkılar yargı teşkilatımızın işleyişine yön verecek. Denetim ve yönetim süreçlerimizi güçlendirecek toplantımız adaletin etkinliğini artıracak kıymetli bir rehber olacaktır." diye konuştu.

        Tunç, toplantının yeni üyelerle yapacakları ilk istişare olması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinin gerçekleştirildiğine değinen Tunç, şunları kaydetti:

        "Hem meclisimizden hem de Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerimiz göreve başlayalı yaklaşık 5-6 ay oldu. Bu süre içerisinde önemli başlangıçlar yaptılar. Önemli çalışmalara imza attılar. Bu gece Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi'yle 621 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı. Bölge adliye mahkemelerinde 115 üye hakim ataması yapıldı. 17 yeni daire kuruldu bölge adliye mahkemelerinde ve 404 mahkeme faaliyete geçirilmiş oldu. İdari yargıda 219 hakim ataması yapıldı. Diyarbakır, Kayseri, Antalya bölge idari mahkemelerimiz faaliyete geçti. Hakimlerin atamaları yapıldı. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta idare vergi mahkemeleri faaliyete geçmiş oldu."

        Tunç, mülkün temelinin adalet olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin garantisi olduğunu dile getirdi.

        Toplumsal düzenin şartı adaletin hakkıyla tecellisinin hukuk devletiyle mümkün olduğuna dikkat çeken Tunç, şöyle konuştu:

        "Hukuk devleti anayasasıyla, kanunlarıyla hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla tesis edildiği yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tam anlamıyla tesis edildiği bir devlettir. Demokratik hukuk devleti, insan haklarını koruyan, hukukun üstünlüğünü koruyan temel hak ve özgürlüklerin garantisi olan devlettir. Tabi, hukuk devletini gerçekleştirebilmek için tarafsız ve bağımsız yargı şarttır. Tarafsız ve bağımsız yargının hukuk devletini ve adaleti hakkıyla tecelli edebilmesi için de Hakimler ve Savcılar Kurulu bunun teminatıdır. Yargı bağımsızlığının teminatıdır. Hakimlerin, savcıların gerek mesleğe kabulünden gerek denetimlerine varıncaya kadar her alanda her türlü iş ve işlemleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun büyük önemi vardır ve bu anlamda yargının hakkıyla işleyebilmesi, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetinin sağlanabilmesi için Hakimler ve Savcılar Kurulu'muzun gerek atama kararları, gerek denetim kararları, teftiş çalışmaları çok önemlidir."

        - "Yargının insan kaynağı kapasitesini güçlendirmek için önemli çalışmalarımız var"

        Tunç, 23 yıldan bu yana yargının işleyişini hızlandırmak, güvenilir adalet sisteminin tesisi ve adaletin hakkıyla tecellisi için çok önemli mesafeler aldıklarını ifade etti.

        Yargının fiziki ihtiyaçları, adliyeler, teknolojik imkanlar, UYAP sisteminden SEGBİS'ine elektronik duruşma sistemlerine varıncaya kadar teknolojinin bütün imkanlarını yargının hizmetine sunduklarını aktaran Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu çalışmalar duraksamadan devam ediyor. 2026'da da yeni projelerimiz var. Yeni hedeflerimiz var. Yine yargının insan kaynağı kapasitesini güçlendirmek için önemli çalışmalarımız var. Yine yargının mevzuat ihtiyacıyla ilgili olarak reform çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. 23 Ocak 2025'te Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan belge bu belgedeki 264 hedefi planlanan günlerden daha önce inşallah gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bir taraftan mevzuatımızı sürekli yenileyerek milletimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirerek ve diğer taraftan fiziki imkanları geliştirerek ama en önemlisi de yargıda insan unsuru, hakim ve savcıların hem nitelik hem nicelik bakımından daha güçlü ve daha donanımlı olmaları. Bu nedenle başta hukuk eğitimine önem veriyoruz."

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        İhsaniye'de vatandaşlara kadına şiddetle mücadele anlatıldı
        İhsaniye'de vatandaşlara kadına şiddetle mücadele anlatıldı
        Kadın iç mimar seramikten takı, obje ve duvar dekoru yapma hobisini kazanca...
        Kadın iç mimar seramikten takı, obje ve duvar dekoru yapma hobisini kazanca...
        Afyonkarahisar'da kaldırımdan giden minibüs sürücüsüne ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da kaldırımdan giden minibüs sürücüsüne ceza kesildi
        Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesiyle ilgili önemli açıklama
        Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesiyle ilgili önemli açıklama
        Minibüsün kaldırımda ilerlediği görüntüler sosyal medyada viral oldu
        Minibüsün kaldırımda ilerlediği görüntüler sosyal medyada viral oldu
        Şuhut'ta din görevlilerine yönelik eğitim toplantısı
        Şuhut'ta din görevlilerine yönelik eğitim toplantısı