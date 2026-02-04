Afyonkarahisar'da kullandığı tırda 7 milyon 200 bin makaron ele geçirilen sürücü tutuklandı
Afyonkarahisar'da tırın dorsesinde 7 milyon 200 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da tırın dorsesinde 7 milyon 200 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, Bolvadin ilçesinde bir tır durduruldu.
Tırda yapılan aramada, 7 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.