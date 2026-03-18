Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kafede çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
H.E.Ö. ve İ.Ö, Erenler Mahallesi'ndeki kafede S.C.D. ve İ.M.Ş. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E.Ö, pompalı tüfekle S.C.D. ile İ.M.Ş'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.E.Ö. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
