        Afyonkarahisar'da kiraz üreticilerine tuzak dağıtıldı

        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Sultandağı ilçesinde "Sultandağı'nın organik kirazı sirke ile korunuyor" projesi kapsamında üreticilere tuzak dağıtımı törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Aktaş, Belediye Düğün Salonunda düzenlenen törende, Afyonkarahisar'ın, meyvecilikte ve özellikle de kiraz üretiminde ülkenin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Afyonkarahisar'da yetişen kirazın sadece bölgenin değil, ülkenin de önemli bir marka değeri olduğunu kaydeden Aktaş, "Tarımsal üretimde başarıyı sürdürülebilir kılmak, ortaya çıkan yeni tehditlere karşı zamanında ve doğru tedbirler almakla mümkündür. Son yıllarda kiraz başta olmak üzere mahsulde ciddi zararlara yol açan sirke sineği, üreticiler açısından önemli bir risk unsuru haline gelmiştir. Burada toplanmamıza vesile olan bu proje, üreticimizin yanında olduğumuzu somut şekilde ortaya koyan önemli bir adımdır." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak da Sultandağı'nın ülkenin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        İlçenin kaliteli ve ihracata yönelik meyve üretimiyle hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını anımsatan Parlak, şöyle devam etti:

        "Afyonkarahisar'da kiraz yetiştiriciliği yaklaşık 46 bin dekar alanda yapılmaktadır. Kiraz üretiminde ise 51 bin 132 ton ile ülke genelinde 3. sırada yer almaktadır. İl Müdürlüğümüzce, özellikle kiraz üretim alanları için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ödenekler ile proje hazırlanmıştır."

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram Sultandağı'nın 55 milyona yaklaşan yaş sebze ve meyve üretimiyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olduğunu kaydetti.


        Proje ile Sultandağı'nda 17 bin Çay ilçesinde 5 bin dağıtılmak üzere yaklaşık 22 bin yüzde yüz hibeli elma sirkesi tuzak temini yapıldı.

        Vali Aktaş, daha sonra Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Orman Haftası" kapsamında ilçede gerçekleştirilen fidan dağıtımı etkinliğine katıldı. Etkinlikte çiftçilere sedir, karaçam, badem ve ceviz olmak üzere 2 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Ardından Sultandağı Kaymakamlığını ziyaret eden Aktaş, Kaymakam Hacı Demirci'den ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        İlçe programı kapsamında Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Aktaş, asayiş, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları denetledi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sultandağı Temsilciliğini ziyaret eden Aktaş, Dernek Başkanı Gazi Kemal Durmuş'tan derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

        Sultandağı Belediye Başkanlığını ziyaret eden Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz'dan ilçede yürütülen çalışmalar konusunda bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

