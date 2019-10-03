Otomobil takla attı: 4 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, BolvadinÇobanlar yolunun 20. kilometresinde Ramazan A.’nın kullandığı 03 RF 262 plakalı otomobil, sürücüsünün Hamidiye köyü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan diğer 4 yolcu yaralandı. yaralıların kaza yerine gelen ambulansla Afyon Devlet hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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