Sandıklı'da trafik kazası: 4 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, SandıklıHocalar yolu Uşak Caddesi kavşağında meydana geldi. Sandıklı istikametinden Hocalar ilçesi doğru seyir halinde bulunan İbrahim Yüksel yönetimindeki 32 YP 824 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 32 AJ 685 plakalı araca çarptı. Kazada İbrahim Yücel, Abdi Yüksel, Ali Yüksel ve Nail Çevık yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

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