Karı koca çifti cenaze yolunda ölüm ayırdı Amcalarının cenazesine giden çifti taşıyan otomobil kaza yaptı, koca öldü eşi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vefat eden amcalarının cenazesine giden karı koca çifti taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada koca hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Gökay (62) idaresindeki 26 FY 888 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak şarampole girip ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Gökay’ın olay yerinde öldüğünü belirlenirken, yaralanan eşi Ayşe Gökay (57) ise ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, çiftin hayatını kaybeden amcaları Ali Gökay’ın cenaze törenine katılmak için Konya’ya doğru gittikleri öğrenildi.

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