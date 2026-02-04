Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlerde denetim yapıldı

        Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlere yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:47 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:50
        Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlerde denetim yapıldı
        Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlere yönelik denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, raf kasa uyumu, ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyen koşulları incelendi.

        Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

