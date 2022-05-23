1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Katliamı yad edildi Çerkesce dua ve ağıtlarla yitip giden hayatlar anıldı

1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Katliamının 158’inci yılı dolayısıyla Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Yapağılı köyünde anma programı düzenlendi. Programda Çerkesce ağıtlar yakılarak sürgün ve katliamın bir sonraki nesillerce bilinmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Sürgünde hayatını kaybedenler için 2 dakikalık saygı duruşu ile başlayan programda Köy Muhtarı İsmail Çelik açılış konuşması yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Ahmet Özen yaptı. Konuşmasında sürgün ve katliamın Rus tarihinde kara bir leke olduğunu vurgulayan Özen, “Çarlık Rusya’nın Kuzey Kafkasya’da zulmü başlayınca halklar durumu kabul etmeyip, silaha sarılıp 90 yıl sürecek bir direniş başlattılar. Rusya büyük insan kaynaklarına sahipti, orduları yok edildikçe cepheye yenilerini sürdü. Sonrasında ise sürgün başladı. Kışın soğuğunda karda elbisesiz, tifüs ve çiçek hastalıklarının pençesindeydi. Anasız kalmış çocuklar ölmüş annelerinin göğsünde süt arıyorlardı. Bu olay Rus tarihinin yüz karasıdır. Geçmişimiz aynı zamanda geleceğimizdir, her toplum geçmişini sırtında taşır. Öyle bir miras bırakalım ki gelecek nesiller bunu bir zincir gibi boğazında taşımasın” dedi.

Yapılan konuşmadan sonra ise Mehmet Eli Erdoğan tarafından sürgün ağıtı dile getirildi. Programda ayrıca katliam ve sürgünde vefat edenler için Kuranı Kerim tilaveti de yapıldı. Etkinlik Çerkesce dualarla son buldu.

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