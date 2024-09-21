Yıldırım düşmüş bir ağacın altında neden durmamalısınız?

Şaşırtıcı bir şekilde, yıldırım çarpan bir ağacın akımın doğrudan bir sonucu olarak ölmesi gerekmez; ağır yaralanmalar olsa bile bir süre yaşayabilir. Ancak yıldırımdan zarar gören ağaçlar, böcek istilası ya da çürüme gibi ikincil nedenlerden dolayı ölebilir.