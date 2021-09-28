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Ağaoğlu Şirketler Grubu, Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içerisinde yer alacak 30 bin kişilik inşaat projesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada ''Altyapı ve çevre ile ilgili yatırımlar şirketin kendi kaynakları ile yapılacak olup belediye ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyecektir'' denildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 26 Eylül'de sosyal medya hesabından Ağaoğlu’na seslenerek "Bu akıl almaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar, ne olacak?" yazmıştı.

Ahmet Aras, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Günaydın, Bodrum’un kalbi olan güzel insanları ve Bodrum’un dışında yaşayan Bodrum sevdalıları. Bugün hepinizin huzurunda, 'Milas sınırları içinde' gerçekleştirmeye hazırlandığı 30 bin kişilik inşaat projesini 'Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda, erişilebilir fiyatlardan lüks bir yaşam' sloganıyla pazarlamaya hazırlanan Sayın Ali Ağaoğlu’na seslenmek istiyorum. Ali Bey, Bodrum’un toplam yüz ölçümünün yüzde 1.8’ine denk gelen ve bin 700 futbol sahası büyüklüğündeki malum projenizle ilgili olarak HT Bloomberg kanalına yaptığınız açıklamada, 8 milyar TL’ye gerçekleştireceğiniz bu projeden, 20 milyar TL gelir beklediğinizi söylemişsiniz. Peki, bu akıl almaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar ne olacak?

Yoksa siz 12 milyar TL kazanın diye, milyonlarca metrekarelik inşaat alanınıza halkın parasıyla altyapı sağlanmasını mı bekliyorsunuz? Diyelim ki sağlandı… Su konusu ne olacak? Mevcut haliyle Bodrum’a yetmeyen su kaynaklarımızı, bin 700 futbol sahası büyüklüğündeki projenizin sayenizde tamamen unutmayı kabul edeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Ayrıca, Milas sınırları içindeki projeniz için Bodrum markasını kullanma hakkını, size kim verdi? Özetle Ali Bey, Bodrum’un Belediyesi, Başkanı ve Halkı olarak, projenize de Bodrum markamızı kullanmanıza da karşıyız çünkü, sizin 12 milyar TL’lik kazanç hayalinizin ağır sonuçlarına evet diyen, Bodrumluyum diyemez."

AĞAOĞLU: KAMUYA EK YÜK GETİRMEYECEK

Ağaoğlu Şirketler Grubu bugün şu açıklamayı yaptı:



''Son dönemde büyük bir kısmının eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını düşündüğümüz Milas – Bodrum Havalimanı yakınında yer alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi” ile ilgili açıklama yapma gereği hissettik.

40 yıldır Türkiye’nin en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden biri olan yenilenebilir enerji ve turizm alanında da önemli yatırımları bulunan grubumuz, Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi projesini de Türkiye’de örneği bulunmayan bir şekilde tamamen sürdürülebilirlik anlayışıyla ve günün koşullarına ve beklentilerine uygun olarak hayata geçirmek için çalışmaktadır. Çevresel ve toplumsal hassasiyetlerimiz, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakma gayemiz ve uluslararası standartlar çerçevesinde projemizin geliştirme süreci devam etmektedir. Projenin tamamı dünyaca kabul edilmiş olan çevreye duyarlı uluslararası USGBC (US Green Building Council) tarafından verilen LEED-ND (Leed for Neighborhood Development) sertifikasının gerektirdiği esaslara göre planlanmaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi hiçbir kamu ve belediye kaynağı kullanılmadan, sosyal, bölgesel, çevresel ve ekonomik fayda kriterlerinde Türkiye’de büyük bir dönüşümün öncüsü olmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

OTURUM ALANI YÜZDE 10’U GEÇMEYECEK

Proje dahilinde imarlı ve mülkiyeti tarafımıza ait olan yaklaşık 4,8 milyon metrekare arazi üzerindeki taban oturum alanının yüzde 10’u dahi geçmeyeceği öngörülmektedir. Arazinin geri kalan yüzde 90’lık kısmı ise yeşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları olarak planlanmaktadır.

Projenin bu denli büyük bir alanda oldukça yaygın alanda tasarlanan mimarisi ve kendi altyapısı bölgeye yük değil aksine fayda sağlayacaktır.

En büyük altyapı yatırımının insana olduğu bilinci ve “Yaşam Mimarı” iddiamızı yansıtacak, tamamıyla bölgenin ruhuna uygun yatay bir mimaride hayata geçirilecek projemizde, Türkiye’nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman ve akademisyen kadrosu görev almaktadır.

Kuşların beslenmesi ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm destekler yapılacaktır. Bu konuda alanında yetkin ornitolog (kuş bilimci) akademisyenler ile çalışmalar yapılmakta olup sadece önleyici değil, kuşların doğal hayatını geliştirici eylem planları hayata geçirilecektir.

Sulak alanın değerini daha da öne çıkaracak ahşap seyir terası vb. çalışmalar yine uzmanların kontrolünde gerçekleştirilecektir.

Sosyal medyada cevap vermekten dahi hicap duyduğumuz ve yanan orman arazileri üzerine bir proje geliştirileceği yönündeki iddiaları da üzülerek izlemekteyiz.

Arazimizde, 1988’den beri bölgenin en önemli çevreci figürlerinin himayesinde Bodrum’un en büyük ağaç ve bitki seralarından biri geliştirilmiş ve düzenli bakımları yapılmaktadır. Bölgenin dokusuna uygun olarak geliştirilen ağaç ve bitkiler ile bölgenin en yeşil yerleşkelerinden birini yapabilmeyi arzu etmekteyiz. Proje Türkiye’nin bu denli büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir.

KONUT DEĞİL YAŞAM ALANI PROJESİ

Projenin salt bir konut inşaatı şeklinde lanse edilmeye çalışılması da gerçeği yansıtmamaktadır. Oysa proje çocuk, genç, yetişkin ve ileri yaş tüm kesimlere hitap eden eğitim, kültür-sanat, sağlık, turizm, teknoloji, spor gibi birçok alt konsepti de içeren ve dünya standartlarında bir anlayışla tasarlanmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsayıcı ve insan odaklı projelerden birinin sorumluluğunu taşıyarak her adımımızı büyük bir dikkatle atmaktayız.

Projede yer alacak 18 delikli golf sahası ile Milas Bölgesi, bölgedeki diğer golf sahası yatırımları ile golf turizmi için önemli destinasyonlardan biri olma şansını yakalayacaktır. Golf turizmi bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır.

Gelişmiş ülkelerde ve bölgedeki tüm büyük otellerde olduğu gibi son teknoloji deniz suyu arıtılarak kullanım suyu elde edilecek ve kullanılan atık su tekrar arıtılarak yeşil alanların da sulanması sağlanacaktır. Katı atık arıtma membran teknolojileri projemizin temel girdilerinden olacaktır.

Öte yandan projenin enerji ihtiyacının yine proje dahilinde yatırımı yapılacak yenilenebilir güneş enerjisinden sağlanması planlanmaktadır. Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi atık suyun tekrar arıtılarak doğaya kazandırılacağı, kendi kendine yeten ve hatta faydaları açısından bölgeye katkı sağlayacak bir proje olacaktır.

ALTYAPI VE ÇEVRE YATIRIMLARI ŞİRKETİMİZCE KARŞILANACAK

Altyapı ve çevre ile ilgili yatırımlar şirketin kendi kaynakları ile yapılacak olup belediye ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyecektir.

Tuzla Sulak Alanı’nın korunması ve değerinin arttırılması konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımıza ve bu sorumluluğu ciddi bir şekilde üstleneceğimize, bölge sakinleri ve çevre hassasiyeti olan tüm dostlarımız tanık olacaklardır.

Şirketimiz Muğla – Milas Turizm Yerleşkesini, bölgeye yabancı bir dış yatırımcı gibi değil, bölgenin tüm gereksinimlerini bilen, doğasına, kültürüne, dokusuna sahip çıkan bir anlayışla geliştirmektedir. Proje tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşayacağı bir habitat anlayışıyla gerçekleştirilecektir. Tamamlandığında Milas’ın eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun değerini daha da parlatacaktır. Başta Muğla ve Milas olmak üzere tüm Ege’nin iftihar edeceği bir kazanım elde edilecektir.

Bu konuda her türlü yapıcı eleştiriye, etkileşim ve fikre açık olduğumuzu tüm içtenliğimizle belirtmek isteriz. Çözüm ortağı olarak gördüğümüz ilgili yerel yönetimlerin, bölge sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademik çevrelerin, haklı eleştirilerinin ve önerilerinin de tarafımızdan değerlendirileceğinin bilinmesini isteriz. Ortak bilinç çerçevesinde ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla attığımız tüm bu adımlar, ülkemize katkı, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak amacı taşımaktadır.

Bu kapsamda, proje gelirlerinden, yerleşkemiz haricinde bölgenin korunması için yapılacak faaliyetlere ayrıca maddi destek sağlayacağımızı da taahhüt ederiz.''