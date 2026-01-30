Ağda yapmak ve yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken ağda yapmak ya da yaptırmak orucu bozar mı?

Özellikle Ramazan ayında kişisel bakım rutinlerini sürdürmek isteyen kişiler, ağda yapmak orucu bozar mı sorusunun cevabını merak eder. Evde yapılan ağda işlemleri ya da bir uzmana giderek ağda yaptırmak, oruçlu kişilerin zihninde tereddüt oluşturabilir. Bu noktada Diyanet’in görüşleri, oruç ibadetinin doğru şekilde yerine getirilmesi açısından önemli bir kaynak olarak öne çıkar.

Oruç Tutmak

Oruç tutmak, imsak vaktinin girmesiyle başlayan ve iftar vaktine kadar devam eden bir ibadettir. Bu süreçte oruçlu kişinin yeme ve içmeden uzak durması, aynı zamanda orucun manevi hassasiyetine uygun davranması beklenir. Sahur, oruca hazırlık yapılan ve niyet edilen zaman dilimi olarak kabul edilirken imsak vakti ise orucun fiilen başladığı anı ifade eder. Oruç tutmak yalnızca aç ve susuz kalmak anlamına gelmez. Aynı zamanda sabır, irade ve nefsi kontrol etmeyi amaçlayan manevi bir disiplindir. Bu nedenle orucu bozar mı sorusu değerlendirilirken, yapılan eylemin niteliği ve niyet önem taşır. Gün içinde istemeden yapılan davranışlar ile bilinçli ve isteyerek yapılan eylemler arasında elbette fark vardır. Ağda yapmak ya da ağda yaptırmak, bu açıdan değerlendirilmesi gereken kişisel bakım uygulamaları arasında yer alır.

REKLAM Orucu Neler Bozar? Orucu neler bozar konusu, İslam fıkhında açık ve net ölçütlerle belirlenmiştir. Yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerin orucu bozduğu konusunda genel bir görüş birliği var. Bu fiillerin ortak özelliği, dışarıdan alınan bir maddenin bilerek ve isteyerek mideye ulaşması... Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması ve sigara içilmesi gibi durumlar da orucu bozar mı başlığı altında değerlendirilir. Bu noktada kişisel bakım uygulamaları ayrı bir yerde durur. Cilt yüzeyine yapılan işlemler, dışarıdan vücuda besleyici bir maddenin alınmasını içermediği sürece orucu bozmaz. Ağda yapmak veya ağda yaptırmak cilt üzerindeki tüylerin alınmasını amaçlayan bir işlem olup, doğrudan mideye ulaşan bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle ağda işlemi, orucu bozan fiiller arasında yer almaz. REKLAM Ağda Yapmak ve Ağda Yaptırmak Orucu Bozar mı? Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri, ağda yapmak veya ağda yaptırmak orucu bozar mı sorusu... Evde yapılan ağda işlemleri ya da güzellik salonlarında uygulanan ağda, kişinin dış görünümü ve kişisel bakımıyla ilgilidir. İslam alimlerinin genel görüşüne göre, ağda yapmak ya da ağda yaptırmak, yeme ve içme ile bağlantılı olmadığı için orucu bozar mı sorusuna olumsuz cevap verilmesine neden olur. Yani cevap hayırdır ve ağda yaptırmak mideye dışarıdan bir madde girmediği için orucu bozmaz. Ağda sırasında ciltte acı hissedilmesi, kızarıklık ya da hassasiyet oluşması orucun geçerliliğini etkilemez. Çünkü burada vücuda giren bir madde değil, vücut yüzeyinde yapılan bir işlem söz konusudur. Ancak ağda sırasında kullanılan bazı maddelerin yanlışlıkla ağız yoluyla alınması gibi olağan dışı durumlar ise elbette farklı bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Normal şartlar altında ağda yaptırmak, orucun bozulmasına neden olmaz.