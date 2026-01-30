Habertürk
Habertürk
        Ağda yapmak ve yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken ağda yapmak ya da yaptırmak orucu bozar mı?

        Oruç, İslam dininde hem bedensel hem de ruhsal yönü bulunan önemli bir ibadettir. Ramazan ayında İslam dinine mensup olan kişiler için farz olan oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar belirli kurallara uyulmasını gerektirir. Bu kurallar arasında en temel olarak elbette yeme, içme konuları gelir. Bununla birlikte bazı davranışlara da dikkat etmek ve bazı eylemlerden kaçınmak gerekebilir. Hal böyle olunca ramazan ayının gelmesiyle birlikte ise günlük hayatta sıkça yapılan bazı kişisel bakım uygulamaları, oruç açısından sorgulanmaya başlanır. Bunlardan biri de ağda yapmak ve ağda yaptırmak konusudur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:50
        Ağda yapmak orucu bozar mı?
        Özellikle Ramazan ayında kişisel bakım rutinlerini sürdürmek isteyen kişiler, ağda yapmak orucu bozar mı sorusunun cevabını merak eder. Evde yapılan ağda işlemleri ya da bir uzmana giderek ağda yaptırmak, oruçlu kişilerin zihninde tereddüt oluşturabilir. Bu noktada Diyanet’in görüşleri, oruç ibadetinin doğru şekilde yerine getirilmesi açısından önemli bir kaynak olarak öne çıkar.

        Oruç Tutmak

        Oruç tutmak, imsak vaktinin girmesiyle başlayan ve iftar vaktine kadar devam eden bir ibadettir. Bu süreçte oruçlu kişinin yeme ve içmeden uzak durması, aynı zamanda orucun manevi hassasiyetine uygun davranması beklenir. Sahur, oruca hazırlık yapılan ve niyet edilen zaman dilimi olarak kabul edilirken imsak vakti ise orucun fiilen başladığı anı ifade eder. Oruç tutmak yalnızca aç ve susuz kalmak anlamına gelmez. Aynı zamanda sabır, irade ve nefsi kontrol etmeyi amaçlayan manevi bir disiplindir. Bu nedenle orucu bozar mı sorusu değerlendirilirken, yapılan eylemin niteliği ve niyet önem taşır. Gün içinde istemeden yapılan davranışlar ile bilinçli ve isteyerek yapılan eylemler arasında elbette fark vardır. Ağda yapmak ya da ağda yaptırmak, bu açıdan değerlendirilmesi gereken kişisel bakım uygulamaları arasında yer alır.

        Orucu Neler Bozar?

        Orucu neler bozar konusu, İslam fıkhında açık ve net ölçütlerle belirlenmiştir. Yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerin orucu bozduğu konusunda genel bir görüş birliği var. Bu fiillerin ortak özelliği, dışarıdan alınan bir maddenin bilerek ve isteyerek mideye ulaşması... Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması ve sigara içilmesi gibi durumlar da orucu bozar mı başlığı altında değerlendirilir. Bu noktada kişisel bakım uygulamaları ayrı bir yerde durur. Cilt yüzeyine yapılan işlemler, dışarıdan vücuda besleyici bir maddenin alınmasını içermediği sürece orucu bozmaz. Ağda yapmak veya ağda yaptırmak cilt üzerindeki tüylerin alınmasını amaçlayan bir işlem olup, doğrudan mideye ulaşan bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle ağda işlemi, orucu bozan fiiller arasında yer almaz.

        Ağda Yapmak ve Ağda Yaptırmak Orucu Bozar mı?

        Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri, ağda yapmak veya ağda yaptırmak orucu bozar mı sorusu... Evde yapılan ağda işlemleri ya da güzellik salonlarında uygulanan ağda, kişinin dış görünümü ve kişisel bakımıyla ilgilidir. İslam alimlerinin genel görüşüne göre, ağda yapmak ya da ağda yaptırmak, yeme ve içme ile bağlantılı olmadığı için orucu bozar mı sorusuna olumsuz cevap verilmesine neden olur. Yani cevap hayırdır ve ağda yaptırmak mideye dışarıdan bir madde girmediği için orucu bozmaz. Ağda sırasında ciltte acı hissedilmesi, kızarıklık ya da hassasiyet oluşması orucun geçerliliğini etkilemez. Çünkü burada vücuda giren bir madde değil, vücut yüzeyinde yapılan bir işlem söz konusudur. Ancak ağda sırasında kullanılan bazı maddelerin yanlışlıkla ağız yoluyla alınması gibi olağan dışı durumlar ise elbette farklı bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Normal şartlar altında ağda yaptırmak, orucun bozulmasına neden olmaz.

        Diyanet’e Göre Ağda Yapmak ya da Yaptırmak Orucu Bozar mı?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, oruçluyken ağda yapmak ya da ağda yaptırmak, orucu bozan bir durum değildir. Diyanet, orucu bozan fiillerin temelinde vücuda giren besleyici unsurların yer aldığını açıkça belirtir. Bu nedenle cilt yüzeyine uygulanan kişisel bakım işlemleri orucu bozar mı sorusuna konu olmaz. Diyanet’e göre, ağda işlemi sırasında vücuda giren herhangi bir madde söz konusu değildir. Bu nedenle Ramazan ayında sahur sonrasında ya da gün içinde yapılan ağda uygulamaları, oruç üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz. Ancak Diyanet, oruçlu kişinin ibadetin manevi yönünü gözetmesini ve kendisini aşırı zorlayacak durumlardan kaçınmasını tavsiye eder. Bu nedenle çok ağrılı ya da kişiyi zorlayan işlemlerin mümkünse iftar sonrasına bırakılması, daha ihtiyatlı bir yaklaşım olarak görülür. Günlük hayatın doğal akışı içinde yapılan ağda yapmak ve ağda yaptırmak gibi işlemler, Ramazan ayında da orucun geçerliliğini etkilemeden sürdürülebilir.

