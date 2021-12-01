2022 Aralık ayında gerçekleştirilen Asgari ücret görüşmelerinde 2021 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı en düşük 268,31, en yüksek 456, 12 lira olarak belirlenmişti.

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

2021 AGİ ÜCRETLERİ

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2021 AGİ tablosu:

Bekar : 2020 YILI 220,73TL, 2021 YILI 268,31

Evli eşi çalışmayan: 2020 YILI 264,87 TL, 2021 YILI 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2020 YILI 297,98 TL, 2021 YILI 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2020 YILI 331,09 TL, 2021 YILI 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2020 YILI 375,23 TL, 2021 YILI 456,12 TL



Evli eşi çalışan: 2020 YILI 220,73 TL, 2021 YILI 268,31 TYL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2020 YILI 253,83 TL, 2021 YILI 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2020 YILI 286,94 TL, 2021 YILI 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2020 YILI 331,09 TL, 2021 YILI 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2020 YILI 353,16 TL, 2021 YILI 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2020 YILI 375,23 TL, 2021 YILI 456,12 TL