TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’nın hazırladığı yeni projesi YouTube üzerinden yayınlanacak olan Exatlon Challenge yarışması 2 takım halinde 16 yarışmacının katılımıyla Exatlon Challenge'da tüm isimler aynı evde kalacak ve zorlu parkurda mücadele vererek yarışacaklar. Exatlon Challenge 2019 yarışmasında yarışacak yarışmacılar arasında olan Furkan Kaya, Youtube kanalı ve sosyal medya hesabı üzerinde kullandığı Ağır Sağlam ismiyle dikkat çekiyor. Fenomen bir Youtuber olmanın dışında sporcu kimliği ve güçlü vücudu ile dikkat çeken Ağır Sağlam Furkan Kaya kimdir? Exatlon Challenge yarışmacılarından olan Ağır Sağlam Furkan Kaya hakkında merak edilenleri tüm detayları ile birlikte sizler için araştırdık.

AğırSağlam (Furkan Kaya) Kimdir, Furkan Kaya Kaç Yaşında, Aslen Nereli İşte AğırSağlam Furkan Kaya’nın Hayatı Hakkındaki Bilgiler

Sosyal medya dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim olan Ağırsağlam Furkan Kaya 1995 doğumlu ve 24 yaşında. Furkan Kaya, arkadaşları; Yüksel Murat Şener ve Emre Cem Dilekoğlu ile birlikte Ağır Sağlam isminde Youtube kanalı ve web sitesinin kurucu ve yayıncılarındandır. Furkan Kaya ve arkadaşları sosyal medya vasıtasıyla ulaştıkları kişilere diyet ve profesyonel olarak spor eğitmenliği ve koçluk yapıyorlar.

Nereli olduğuna dair net bir bilgiye ulaşılamayan Furkan Kaya, Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kuvvet, kondisyon ve duruş düzeltici egzersizler eğitmeni olan Furkan Kaya, Powerlifting ve Strongman sporcusudur. 15 Temmuz 2014'te Youtube'a katılan Furkan Kaya, 457 bini aşkın takipçi ve 61 milyonu aşkın görüntülenmeye sahiptir. Ayrıca Furkan Kaya'nın Ağırsağlam isimli Instagram hesabında 86 bini aşkın takipçisi bulunmakta ve her gönderisi ortalama 6 bin beğeni almaktadır.

Furkan Kaya Ağır Sağlam'da Kuvvet kondisyon ve vücudunun duruşunu düzeltici postür egzersizler eğitmenliği ayrıca Powerlifting ve Strongman Sporcusu olarak görev alıyor.

İnsanların kendisini spor markası Ağırsağlam ile tanıdıklarını hatta hayatının her daim spor üzerine kurulu olduğunu düşündüklerini ama aslında kendisinin mühendis olduğunu dile getirmiştir. Türkiye’de henüz bir federasyonu bulunmayan yalnız uluslararası arenada dünya şampiyonlukları düzenlenen Powerlifting halter sporunda, 2018 yılı Powerlifting Dünya Şampiyonu Furkan Kaya olmuştur.

1,80 cm boyunda ve 77 kg ağırlığında olan Furkan Kayanın babası eğitmen ve aynı zamanda bir yazardır. Özel yaşamı ile ilgili çok fazla detaya ulaşılamayan Furkan Kaya Ağırsağlam Fitnes grubunun hazırlayıp sunduğu programın içeriği ile ilgili dile getirdiği konuşmasında “İçeriklerimiz tamamen ücretsizdir ve ücretsiz bilgi içeriğinde Ağırsağlam olarak oldukça iddialıyız. Gönül rahatlığıyla pazarı domine ediyoruz diyebilirim. Ayrıca profesyonel koçluk hizmetlerimiz de var ve bu alanda da Türkiye’de ekibimizin birçok markaya nazaran fark yarattığını söyleyebilirim.

Çocukluk yıllarından bu yana sürekli sporla iç içe olan Furkan Kaya üniversite yıllarında dövüş sporları ile ilgilenmeye başlamış. Daha sonra, zamanla dövüş nedeniyle her tarafının dağılmış bir şekilde okula gitmekten ve insanların “serseri” imalı bakışlarından sıkılmış ve rahatsızlık duymuş, bu sebeple spordan vazgeçmeden daha sakin bir spor olan fitness veya ağırlık kaldırma sporuna yönelmiş olduğunu belirtiyor.

Fitnessin aslında spor olmaktan ziyade Avrupa ve Amerika kıtasında sağlık anlamında bir yaşam tarzı olmuşken bizim ülkemizde ise moda akımı olarak algılanıp uygulanıyor. Bu sebeple Ağırsağlam ekibi sağlık adına bu görevi misyon edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalar ile mücadeleler vererek gerçekten spor yapan ve sporun felsefesini alabilmiş nesiller yetiştirmek istediklerini dile getirmişlerdir.

“Sağlıklı, güçlü ve estetik bir vücudunuzun olması, öncelikle size vereceği özgüvenden dolayı çok önemlidir. Daha enerjik olmak ve çevrenin birtakım pozitif ayrımcılığının yanı sıra, sporun insanın bilincini şekillendiriyor olması ve hayatı dolu dolu ve disiplinli olarak yaşamanızı sağlıyor” sözleri ile kendisinin yaşam tarzını kısaca aktarıyor Furkan Kaya.

2019 yılında Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni yarışma programı Exatlon Challenge yarışmacıları arasına dahil olmuştur. Yarışmada birbirinden ünlü youtube, instagram ve sosyal medya dünyasının ünlü isimleri yer almaktadır. Yarışmanın en önemli isimleri ve iddialı adayları arasında yer almaktadır.