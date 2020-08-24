Kurabiye çeşitleri içinde kıyır kıyır olan ve ağızda eriyen un kurabiyesinin tadına doyum olmaz. Günlerde ve çay ikramlarında çayın yanına gidecek harika bir lezzettir.
Ağızda Dağılan Un Kurabiyesi Malzemeler:
- 1 paket oda sıcaklığında eritilmiş margarin ya da tereyağı
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 2 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri İçin:
- Pudra şekeri
Ağızda Dağılan Un Kurabiyesi Yapılışı:
- Ben daha önceden erittiğim için, siz margarin eridikten sonra soğumaya bırakın daha sonra içine vanilya ve pudra şekeri katarak krema kıvamına gelene kadar mikserle karıştırın.
- Daha sonra nişasta ve unu ekleyin, iyice yoğurun.
- Hamuru ıslak bez yardımıyla sarıp, buzdolabında en az 30 dakika dinlenmeye bırakın.
- Buzdolabından çıkardığımız hamurdan elimizle bezeler alıp yağlı kâğıt serilmiş tezgâhın üzerinde yuvarlak şekiller verelim üzerine bir kat daha yağlı kâğıt koyduktan sonra merdane yardımıyla yuvarlak ve biraz kalın şekilde açalım.
- Aralıklarla fırın tepsimize dizelim.
- 150 derecede ısınmış fırında, alt kısımları kızarıp üst kısımları açık renge ulaşıncaya kadar pişirelim. Ortalama bu süre 20-25 dakika kadar olacak.
Ağızda dağılan un kurabiyesi püf noktaları:
- Un elenmiş olmalıdır.
- Hamuru çok yoğurmayın.
- Piştikten sonra soğumasını bekleyelim, daha sonra pudra şekerini ekleyelim.
- Hamurun yumuşak olması önemli o yüzden unu azar azar ilave edelim. Margarin veya tereyağı kullanın. Çünkü bu yağların içinde su yok, kurabiyeler o yüzden çok lezzetli oluyor.
- Hamurun kıvamının yumuşak olması gerekiyor ki ağızda kolayca dağılabilmesi için.
- Muhakkak tereyağı ya da margarinin oda sıcaklığında olması önemli. Sert olmasını istiyorsak, yağı eritip soğutmanızı öneririm.
- Kurabiyeleri hemen pişirmek için, fırının ısısını çok yüksek dereceye ayarlamayalım. Aksi takdirde kurabiyelerimiz yanabilir. Afiyet olsun...
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