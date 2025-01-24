Ağrı'da 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Giriş: 24.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:31
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede belirledikleri 14 işletmeye ait depolara operasyon düzenledi.
Depolardaki aramalarda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 akaryakıt dolum pompası ve 23 varil ele geçirildi.
Ekipler, 14 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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