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        Haberler Gündem Ağrı'da 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Güncel haberler

        Ağrı'da 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:31
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        2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede belirledikleri 14 işletmeye ait depolara operasyon düzenledi.

        Depolardaki aramalarda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 akaryakıt dolum pompası ve 23 varil ele geçirildi.

        Ekipler, 14 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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