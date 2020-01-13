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Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu

Türkiye yeni haftaya yine soğuk ve yağışlı hava ile girdi. Yağışların özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini artıracağı belirtildi. Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle de yol kenarında park etmiş TIR'ların yakıt depoları dondu.

Ağrı soğuk

Ağrı'da gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle park halindeki TIR'larının yakıt depoları ve filtreleri dondu. Sürücüler ise sıcak su kullanarak ya da ateş yakarak araçlarını çalıştırmak için çaba harcadı.

 

AA'nın haberine göre, bazı şoförler de TIR'larını garaja çekip elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korumaya çalıştı. Derelerin de kısmen buz tuttuğu kentte, bir vatandaşın minibüsünü soğuktan korumak için naylon parçalarıyla sarmaya çalışması dikkat çekti.

Aracının yakıt deposu donan TIR şoförlerinden Cengiz Özdemir, havaların çok soğuk olduğunu ve aracını çalıştırabilmek için sıcak su kullandığını ve ateş yaktığını söyledi.

DİNLENME TESİSLERİNE SIĞINDILAR

İran üzerinden Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye giriş yapan ağır tonajlı birçok aracın sürücüsü ise kentin Doğubayazıt ilçe merkezi ile çevre yolundaki dinlenme tesislerine sığındı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, yakıt depolarındaki mazotu donan bazı araçlar yolda kaldı.

VAN VE BİTLİS'TE 445 NOKTAYA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Öte yandan Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla Van'da 359 mahallenin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

Dün geceden bu yana etkili olan tipi nedeniyle Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki tüm mahalle yollarının kapalı olduğu aktarıldı. Yolların açılabilmesi için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

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