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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif, doğu kesimlerde yer yer orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. İşte alınan son bilgilere göre yurtta hava durumu...

ANKARA: 5, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İSTANBUL: 9, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 16, Az bulutlu.

ANTALYA: 19, Az bulutlu.

HATAY: 15, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 4, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KONYA: 4, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KASTAMONU: 5, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

SAMSUN: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu.

ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 8, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 10, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 12, Az bulutlu.