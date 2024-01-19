Ağrı'da kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği
Ağrı'nın yüksek rakımlı 3 köyü arasında bulunan ve çevresi karla kaplanan menderesler, kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Ağrı'nın il merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Kars sınırına yakın noktadaki Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köyleri arasında bulunan menderesler, yılın her mevsimi farklı bir güzellik sunuyor.
Çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.
Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler, son günlerde etkili olan yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.