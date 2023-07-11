Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi

Şükürler olsun fazlasıyla bunun karşılığını görüyoruz. Buradaki insanlarımız coşkulu ve mutlular. Çünkü buradaki insanlar unutulmadıklarını ve batı illerinde olduğu gibi büyük konserler verildiğini görüyorlar." ifadelerini kullandı.

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"Ayrıştırılmadan herkes birlikte eğleniyor"

Etkinliğin önemini vurgulayan Eraslan, "Burada Kürt, Türk denilmeden, başı açık başı kapalı denilmeden, hiçbir ırk ve dil ayrıştırılmadan herkes birlikte eğleniyor. Türkiye de bu güzel resmi alkışlayacak. Bugün Iğdır, Erzurum, Van, Kars ve batı illerinden gelen binlerce misafirimiz var. Bizler bu insanlarımızı burada konuk ederek doğunun misafirperverliğini de göstermiş oluyoruz. Ben bu organizasyonların devamının gelmesini diliyorum." değerlendirmesini yaptı.