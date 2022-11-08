Ağrı'daki kazada ölen 2 kişi, önceden devrilen tıra yardım için gitmiş

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AĞRI (AA) - Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'ın, daha önce kaza yapan pancar yüklü tırın iş makinesiyle kaldırılmasına yardımcı olmak için olay yerinde bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Emrah Solmaz'ın amcasının oğlu Memduh Solmaz, AA muhabirine, ölen kuzeninin, arkadaşı Eşref Tutak ile tırı devrilen kardeşinin yardımına gittiğini söyledi.

Tırın bölgeden kaldırılması sırasında ikinci kazanın meydana geldiğini belirten Solmaz, "Önceki araç, Emrah'ın kardeşine ait ve kaza yapıyor. Kaza da 10.30 civarında oluyor. Arabayı düzeltmek için kepçe falan getirmişler. O sırada aracı kaldırmak isterken otobüs geliyor, dalıyor. O sırada Eşref ve Emrah vefat ediyor. Duyar duymaz kendi araçlarına yardıma gitmişler ama otobüs hepsini ezmiş." dedi.

Kazanın çok üzücü olduğunu dile getiren Solmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın Tutak ilçe merkezinde dün karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi ölmüş, 2'si ağır 18 kişi yaralanmıştı.

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