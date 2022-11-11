Ağrı Valisi Varol'dan trafik kazasında ölen kadının ailesine taziye ziyareti

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AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Osman Varol, Tutak ilçesinde iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Muhlise Işık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Varol, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali ile Işık'ın ailesinin yaşadığı Sürmelikoç köyünü ziyaret etti.

Köydeki taziyeevinde aileye başsağlığı dileyen Varol, şöyle konuştu:

"8 canımız gitti. İçimiz parçalanıyor, içimiz yanıyor. Mevla'm rahmetiyle onlara muamele eylesin. İnşallah onlara cennetini nasip etsin, yakınlarına da sabır ihsan eylesin. Bizler devletimizin tüm imkanlarıyla bu kazazedelerimizin, vefat eden canlarımızın yakınlarının yanındayız. Bu hiçbir zaman unutulmasın. Bizlerden yana ne isteğiniz ne arzunuz olursa elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Varol, kazada annesini kaybeden ve kendisi de yaralı kurtulan Mehmet Latif Işık'ı da evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın 7 Kasım'da Tutak ilçe merkezinde karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü. Kazada 8 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı.

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