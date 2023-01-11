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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

AA

Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı güzellikleri arasında yer alan Ağrı'daki Balık Gölü, yüzeyi buzla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan 2 bin 241 rakımdaki göl, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kuş, balık türleri ve iki adanın bulunduğu gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen dondu.

Yaz aylarında kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen bir grup fotoğraf tutkunu, buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yaptı.

Burada fotoğraf çeken grup, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşların olta ile balık avlamasını izleyip bu anları fotoğrafladı.

Fotoğraf tutkunları, daha sonra Diyadin ilçesindeki kaplıcaları da ziyaret etti.

- Donmuş gölün üzerinde ilk defa yürüdüler

Fotoğrafçı Mürsel Yağcıoğlu, AA muhabirine, daha önce de bölgeye grup halinde fotoğraf tutkunlarını getirdiklerini, gelenlerin bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini çok beğendiğini söyledi.

16 kişilik ekiple fotoğraf çekimi için önce Van, sonra da İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret ettiklerini belirten Yağcıoğlu, ilkbaharda da bölgeye gelmeyi planladıklarını bildirdi.

Muhteşem doğasıyla dikkati çeken Balık Gölü'nde fotoğraf çalışması yaptıklarını ifade eden Yağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem dağlarda hem de gölde muazzam bir görüntü var. Buzun üzerinde yürümek çok heyecanlıydı. Buzdan sesler geliyordu ve üzerinde yürürken heyecanla fotoğraf çektik. Grubumuzdaki birçok kişi donmuş bir gölün üzerinde ilk defa yürüdü. Biz özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar ve doğayı özleyen insanlar olarak bu tür yerlere geldiğimizde aldığımız keyfin tadına doyum olmuyor."

- Tekrar gelecekler

Arzu Şener ise buzun üzerinde yürümenin keyifli olduğunu belirterek, "Burada olmak çok güzel, müthiş ve inanılmaz bir deneyim. Daha önce karın üzerinde dolaştım ama buz tutmuş bir gölü ilk defa gördüm. Burası muhteşem ve tekrar geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Zerrin Yat da fotoğraf tutkunu olduğunu dile getirerek, tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

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