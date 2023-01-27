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Doğa tutkunu kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için yürüdü

AA

Doğa tutkunu kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için yürüdü

AĞRI (AA) - Ağrı'da buluşan 81 ilden doğa tutkunu 104 kadın, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Diyadin ilçesinde yürüyüş ve etkinlikler yaptı.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul'un organize ettiği etkinlik kapsamında 81 ilden 104 kadın Ağrı'ya geldi.

Otobüslerle Diyadin ilçesine götürülen doğa tutkunu kadınlar, "Kadına yönelik şiddete hayır" ve "Kibele'nin çığlığı" sloganıyla kaplıcaların olduğu alanda etkinlik yaptı.

Kadınlar, "Kadına şiddete hayır, her türlü şiddete hayır" sloganı atarak yürüdü. Kaplıca sularının olduğu bölgeyi gezen kadınlar, halay çekti, keyifli anlar yaşadı.

Ertuğrul, gazetecilere, geçen sene kadınlarla Ağrı Dağı'nda da yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Ülkenin farklı yerlerinde kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirten Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Ağrı'nın turizm potansiyelini geliştirmek ve kültürel faaliyetlerini ülkemize tanıtmak istiyoruz. Bunun yanında da 'Kadına yönelik şiddete hayır' programını desteklemeyi, ilimizi tanıtmayı, herkesin rahat ve huzurlu bir şekilde seyahat edebileceğini göstermeyi amaçlıyoruz."

Ertuğrul, 3 günlük program kapsamında Diyadin Kanyonu, İshak Paşa Sarayı ve çevresinde de etkinlikler yapacaklarını aktardı.







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