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Ağrılı öğrenciler "emek" ile "başarı" ilişkisini çiçek yetiştirerek kavrıyor

AA

Ağrılı öğrenciler "emek" ile "başarı" ilişkisini çiçek yetiştirerek kavrıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Tutak ilçesindeki ortaokul öğrencileri, "emek" ile "başarı" ilişkisini çiçek yetiştirerek kavrıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 14 Nisan Ortaokulu idarecileri ile öğretmenler, öğrencilerin okula olan bağlarını güçlendirmek, emek ve başarı ilişkisini göstermek amacıyla çalışma yaptı.

Bu kapsamda "Her öğrenci bir çiçektir" sloganıyla okulun koridorunda, geri dönüşüme kazandırılan atık malzemelerden, çiçeklerin konulacağı raflar oluşturuldu.

Daha sonra öğrencilerin saksıda çiçek yetiştirmeye başladığı çalışmada, okulda devamlılık sağlayan öğrencilerin çiçeklerinin daha canlı ve gür olduğu, devamsızlık yapanların ise çiçeklerinde solma gözlendi.

- Başarının emekle geldiği uygulamalı anlatılıyor

Öğrencilere üretkenlik duygusunun da kazandırılması hedeflenen çalışmayla, başarının emekle geldiği uygulamalı olarak anlatılıyor.

Okul müdürü Alaattin Artış, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin okulla olan bağlarını kuvvetlendirmek istediklerini söyledi.

Çiçek sayısını artırmayı düşündüklerini ifade eden Artış, şöyle konuştu:

"55 çiçeğimiz var. Öğrencilerimiz belli aralıklarla bunların bakımını ve sulamasını yapıyor. Kış aylarında çiçekler solmasın diye mor ışık veriyoruz. Güneşli günlerde de öğrenciler çiçeklerini dışarıya çıkarıp güneşten yararlanmasını sağlıyor. Rafları oluştururken atık malzemelerden yararlandık. Kırılan sandalyelerin demirleri ve atıl durumdaki materyallerden faydalandık. Bu şekilde maliyeti de azalttık."

Artış, ara tatillerde çiçeklerin bakımını öğretmenlerin yaptığını anlattı.

- "Projeyle ödevlerini yaptıklarını ve derse katılımlarını gördük"

Öğrencilerin çiçeklere değer verdiğini, koparmadığını gözlemlediklerini ve bunun çok kıymetli olduğunu belirten Artış, şunları kaydetti:

"Öğrencilere üretkenlik duygusunu kazandırmak ve emek sarf edince gerçekten başarılı olabileceklerini göstermek istedik. Sürekli çiçeklerinin bakımını yapan öğrencilerin çiçeklerinin daha iyi ve gür olduğunu görüyoruz. Devamsızlık yapan ve bakımını eksik yapan öğrencilerin çiçeklerinde solma olduğunu gördük. Öğrencilerimize, ders çalışırlarsa başarının da bu şekilde olduğunu anlatmak istedik. Bunu yaşayarak öğrencilerin görmesini istedik. Okul olarak da başarının arttığını gördük. Projeyle öğrencilerin düzenli olarak derse girdiğini, ödevlerini zamanında yaptıklarını ve derse katılımlarını gördük."

Öğrencilerden Rabia Öztaş de zamanında su verdikleri çiçeklerin okulu güzelleştirdiğini ifade etti.

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