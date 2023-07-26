Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ağrı'da yaylada yıldırımın isabet ettiği genç ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:40
        Ağrı'da yaylada yıldırımın isabet ettiği genç ağır yaralandı

        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaylada yıldırımın isabet ettiği genç ağır yaralandı, 30 küçükbaş hayvan telef odu.

        İlçeye bağlı Mutlu köyü Bat yaylasında dün akşam saatlerinde 17 yaşındaki Emrah Harman ve küçükbaş hayvanların bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

        Yayladaki vatandaşlar Harman'ın üzerini toprakla örterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen jandarma ekiplerince araca konularak yolda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırılan Harman, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Harman, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedavi altına alınan Harman'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve olayda 30 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Beyaz eşyaya iç pazar dopingi
        Beyaz eşyaya iç pazar dopingi
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"

        Benzer Haberler

        Kırmızı listedeki 4 kuş türü Ağrı'daki Balık Gölü'nde görüldü
        Kırmızı listedeki 4 kuş türü Ağrı'daki Balık Gölü'nde görüldü
        Ağrı'da bir iş yerinde 143 bin 100 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
        Ağrı'da bir iş yerinde 143 bin 100 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
        Doğubayazıt'ta sel; araziler ve evler su altında kaldı
        Doğubayazıt'ta sel; araziler ve evler su altında kaldı
        Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu
        Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ağrı İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi'nde konuştu:
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ağrı İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi'nde konuştu:
        LPG tankının içinden 32 kilo metamfetamin çıktı; 2 gözaltı
        LPG tankının içinden 32 kilo metamfetamin çıktı; 2 gözaltı