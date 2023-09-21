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        Ağrı'da traktör ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Ağrı'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 21:13 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:13
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        Ağrı'da traktör ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AK 053 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Hamur kara yolunun 100. Yıl Mahallesi mevkiinde önünde giden ve römorklarında tezek bulunan 01 VL 465 plakalı traktöre çarptı.

        Hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaralandığı kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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