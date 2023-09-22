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        Ağrı'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Ağrı'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:33
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        Ağrı'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü
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        Ağrı'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Ağrı-Hamur kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralananlardan N.G. tedavi gördüğü Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralanan F.G'nin Erzurum, diğer yaralının da Ağrı'daki hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        H.G. idaresindeki 04 AK 053 plakalı hafif ticari aracın, dün Ağrı-Hamur kara yolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde, C.Ş'nin kullandığı 01 VL 465 plakalı römorklarında tezek bulunan traktör ile çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı.

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