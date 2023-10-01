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        Ağrı'da otomobil ile tırın çapıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ağrı'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:05
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        Ağrı'da otomobil ile tırın çapıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Ağrı'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Osman Y. yönetimindeki 07 AHJ 129 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi kavşağında Mesut G'nin kullandığı 47 AAP 816 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Otomobil sürücüsü Osman Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan T.Y, Y.Ç.Y. ve A.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan T.Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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