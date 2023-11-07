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        Ağrı'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 22:53 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:53
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        Ağrı'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı’nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 22, Taşlıçay ilçesinde de bir araçta 3 düzensiz göçmen yakaladı.

        Operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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