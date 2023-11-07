Ağrı'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 22, Taşlıçay ilçesinde de bir araçta 3 düzensiz göçmen yakaladı.

Operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.