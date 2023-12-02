DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Ağrı'nın "Meya ve Biligan" ile Kars'ın "Ani" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
Ağrı'da Meya Antik Kenti ve Biligan ile Kars'taki Ani Ören Yeri mağaraları, keşfedilmeyi ve turizme kazandırılmayı bekliyor.
Ağrı'da Meya Antik Kenti ve Biligan ile Kars'taki Ani Ören Yeri mağaraları, keşfedilmeyi ve turizme kazandırılmayı bekliyor.
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