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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Ağrı'nın "Meya ve Biligan" ile Kars'ın "Ani" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor

        Ağrı'da Meya Antik Kenti ve Biligan ile Kars'taki Ani Ören Yeri mağaraları, keşfedilmeyi ve turizme kazandırılmayı bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:13
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Ağrı'nın "Meya ve Biligan" ile Kars'ın "Ani" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
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        Ağrı'da Meya Antik Kenti ve Biligan ile Kars'taki Ani Ören Yeri mağaraları, keşfedilmeyi ve turizme kazandırılmayı bekliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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