Ağrı'da 20 lise öğrencisinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Ağrı'da servisi minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı, 2'si ağır 20 lise öğrencisinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte 1 Aralık'ta meydana gelen kazada yaralanan 20 öğrenciden 18'i aynı gün taburcu edildi.

Durumu ağır olan Berfin Y. (16) ile Alihan Y'nin (14) tedavileri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğum bakım servisinde devam ediyor.

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dönüş yapan kamyonete, aynı yönde arkadan gelen minibüsün çarpması yer alıyor.

Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T idaresindeki 04 S 0018 plakalı servis minibüsü, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında N.P idaresindeki 53 AU 871 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

Kazada servis minibüsünde 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralanmıştı.