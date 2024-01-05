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        Ağrı'da kar nedeniyle İpek Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Ağrı'da kar yağışı nedeniyle İpek Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:51
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        Ağrı'da kar nedeniyle İpek Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor
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        Ağrı'da kar yağışı nedeniyle İpek Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerliyor.

        Türkiye-İran kara yolunun Diyadin ilçesi yakınlarındaki 2 bin 25 rakımlı İpek Geçidi'nde, kar ve tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

        Bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşım yeniden sağlandı.

        Yoldan kayan bir minibüs ile bazı tırlar da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kara yolu ve oluşan araç kuyruğu, Anadolu Ajansı

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