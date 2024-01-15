Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yolu kardan kapanan mezradaki hasta 4 kardeşe paletli ambulansla ulaşıldı

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan 1'i bebek 4 kardeşe, sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da yolu kardan kapanan mezradaki hasta 4 kardeşe paletli ambulansla ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan 1'i bebek 4 kardeşe, sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

        İlçenin en uzak yerleşim yerlerinden olan Yuvacık köyüne bağlı Mollahasan Mezrası'na misafirliğe giden Ferdi ve Bican Mengeş çiftinin çocukları Miran (9), Barış (6), Helin (3) ve 9 aylık bebek Mert Ali rahatsızlandı.

        Mezra yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyen aile, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

        Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta kardeşleri yolun açık olduğu Ayvacık köyünde bekleyen sağlık ekibine teslim etti.

        Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Dede Sıddık Uzun, çocukların öksürük ve ateşlerinin olduğunu belirterek, "Yollar tipi nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye getiremedik, 112'den yardım istedik. Sağ olsunlar gelip çocukları aldılar. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekiplerin hasta kardeşlere ulaşmak için gösterdiği çabayı anlatan videoyu sosyal medya hesabından şu notu düşerek paylaştı:

        "Ağrı merkeze 46 kilometre mesafede bir mezra. Biri 9 aylık, dört çocuğu olan aile çocuklarındaki yüksek ateş ve dalgınlık şikayeti sebebi ile 112’yi aradı. Yollar açıldı, Hamur Devlet Hastanesinde çocuklarımızın tedavisi yapıldı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Rahatsızlanan 4 kardeş, karlı yolun açılması ile hastaneye götürüldü
        Rahatsızlanan 4 kardeş, karlı yolun açılması ile hastaneye götürüldü
        Ağrı'da vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çeken 3 kişi tutukland...
        Ağrı'da vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çeken 3 kişi tutukland...
        Ağrı'da trafik jandarması 2023'te 89 bin 482 kişiye eğitim verdi
        Ağrı'da trafik jandarması 2023'te 89 bin 482 kişiye eğitim verdi
        Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi
        Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi
        Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına...
        Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına...
        Ağrı'da yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ka...
        Ağrı'da yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ka...