Ağrı'da dağlar ve köyler karla kaplandı

Yurdun en yüksek noktası 5 bin 137 rakımıyla Ağrı Dağı ile Kösedağ, Balık Gölü ve Sinek Yaylası çevresi de karla kaplandı.

Kar yağışıyla dağlar ve köyler beyaza büründü. Evlerin karla kaplandığı köylerde otlamak için araziye çıkartılan hayvanlar zor anlar yaşadı.

Kentte bir süredir etkili olan sağanak, yerini yüksek rakımlı köylerde kara bıraktı.

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