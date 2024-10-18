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        Ağrı'da dağlar ve köyler karla kaplandı

        Ağrı'da dağlık bölgeler ve köyler kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:07
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        Ağrı'da dağlar ve köyler karla kaplandı
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        Ağrı'da dağlık bölgeler ve köyler kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kentte bir süredir etkili olan sağanak, yerini yüksek rakımlı köylerde kara bıraktı.

        Kar yağışıyla dağlar ve köyler beyaza büründü. Evlerin karla kaplandığı köylerde otlamak için araziye çıkartılan hayvanlar zor anlar yaşadı.

        Yurdun en yüksek noktası 5 bin 137 rakımıyla Ağrı Dağı ile Kösedağ, Balık Gölü ve Sinek Yaylası çevresi de karla kaplandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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