Ağrı'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kentte meydana gelen başka bir kazada ise B.C'nin kullandığı 25 AED 891 plakalı otomobil, il merkezi hayvan pazarı mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.M. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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