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        Ağrı'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Ağrı'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:09
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        Ağrı'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        H.M. idaresindeki 04 AR0 62 plakalı otomobil, Tutak ile Hamur ilçeleri arasında takla attı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.M. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kentte meydana gelen başka bir kazada ise B.C'nin kullandığı 25 AED 891 plakalı otomobil, il merkezi hayvan pazarı mevkisinde devrildi.

        Yaralanan sürücü aynı hastaneye kaldırıldı, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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