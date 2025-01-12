Ağrı'da tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi sisle kaplandı

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede oluşan sis İshak Paşa Sarayı'nı da kapladı. Tarihi yapının sis içerisinde kalmasıyla güzel manzara ortaya çıktı.

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