Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde oyun oynarken kalp krizi geçirdiğini öne sürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:52 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde oyun oynarken kalp krizi geçirdiğini öne sürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Bozoğlak köyünde evinin önünde oyun oynayan 13 yaşındaki Ozan Arin, aniden fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Patnos İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Arin'in cenazesi otopsi işlemleri için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edilen Arin'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        İtalya Başbakanına soruşturma
        İtalya Başbakanına soruşturma
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
        Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Ağrı'da 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Türk Kızılay Doğubayazıt'ta mezarlık ziyareti yapanlara çorba ikram etti
        Türk Kızılay Doğubayazıt'ta mezarlık ziyareti yapanlara çorba ikram etti
        Geleceğin şefleri, final sınavında en iyi yemeği yapmak için yarıştı
        Geleceğin şefleri, final sınavında en iyi yemeği yapmak için yarıştı
        Ağrı'da öğrenciler sömestir tatilini sınavlara hazırlanarak geçiriyor
        Ağrı'da öğrenciler sömestir tatilini sınavlara hazırlanarak geçiriyor