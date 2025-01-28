Ağrı'da 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Arin'in cenazesi otopsi işlemleri için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Patnos İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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