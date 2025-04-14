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        Ağrı'da eğitime kar engeli

        Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime pazartesi günü ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 00:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:16
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        Ağrı'da eğitime kar engeli
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        Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime pazartesi günü ara verildi.

        Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, Ağrı genelinde devam eden yoğun kar yağışının gece boyunca sürmesi ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski beklendiğini bildirdi.

        Koç, pazartesi günü il merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.

        Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak karar verilecektir. Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerimizde hava şartları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk öngörülmediğinden eğitim-öğretime ara verilmemiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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