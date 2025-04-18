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        Ağrı'da tarımda çeşitliliğin artırılması amacıyla çiftçilere 120 ton tohum dağıtıldı

        Ağrı'da tarımda çeşitliliğin artırılması amacıyla yüzde 70 hibeyle 525 çiftçiye 120 ton tohum desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:35
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        Ağrı'da tarımda çeşitliliğin artırılması amacıyla çiftçilere 120 ton tohum dağıtıldı
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        Ağrı'da tarımda çeşitliliğin artırılması amacıyla yüzde 70 hibeyle 525 çiftçiye 120 ton tohum desteği sağlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında Tarım Park'ta tohum dağıtım töreni düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 450 çiftçiye 90 ton korunga tohumu, 75 çiftçiye ise 30 ton yulaf tohumu dağıtıldı.

        Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, tarımın ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Kentin tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

        "Bu tohumlar, sadece bitkisel üretim değil, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanmasına da büyük katkı sağlayacak. Tarımda verimliliği artırmaya yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdik ve bu çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alabilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması, hayvancılığın geliştirilmesi adına çok geniş yelpazede projeler uyguluyoruz. Bu noktada sulamadan tohum dağıtımına, tarımsal desteklemelerden eğitim programlarına kadar kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz."

        Koç, devletin tüm imkanlarıyla çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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