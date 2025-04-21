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        "Köylüler eve dönsün, göçerler yaylaya çıksın" diye dozer boyunu aşan karla mücadele

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri, "Köylüler eve dönsün, göçerler yaylaya çıksın" diye ilkbahar mevsiminde dozer boyunu aşan karla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:28
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        "Köylüler eve dönsün, göçerler yaylaya çıksın" diye dozer boyunu aşan karla mücadele
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri, "Köylüler eve dönsün, göçerler yaylaya çıksın" diye ilkbahar mevsiminde dozer boyunu aşan karla mücadele ediyor.

        Kış mevsimi boyunca köy yollarını açık tutmak için yoğun mesai yapan Taşlıçay İlçe Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle hastalara ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekiplerine de destek sağladı.

        İlkbaharda da çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların kışın yaşamadığı, ilçeye bağlı 40 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü çevresinde bulunan 1 köy ile 4 mezranın yolunu dozer ve greyderle açmaya başladı.

        Göçerlerin de yaylaya çıkmak için kullandığı güzergahta yoğun çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının dozer boyunu aşması nedeniyle güçlükle ilerliyor.

        İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım, AA muhabirine, ilçede kışın zorlu geçtiğini ve ilkbaharda da yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Yolun bazı kısımlarında kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Taşlıçay Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi olarak ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin kış boyunca karla mücadele çalışmalarını yürüttü. İlçenin en uzak yerlerinden olan Balık Gölü'nün de bulunduğu yolda çalışma yapıyoruz. Kış bu bölgede çetin geçtiği için 1 köy ve 4 mezrada kimse ikamet etmiyor. Baharda yolları açtıktan sonra köylüler evlerine geri dönüyor, göçerler de yaylalara çıkıyor."

        Yıldırım, yolu 5 günde tamamen ulaşıma açmayı planladıklarını anlattı.

        Her yıl karla mücadeleyi Balık Gölü ve çevresindeki yolları ulaşıma açarak tamamladıklarını anımsatan Yıldırım, "İlçeye bağlı 37 köy yolumuz var. Diğer köylerde karla mücadele çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalarda desteğini esirgemeyen Vali Mustafa Koç, Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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