Ağrı'da 2 bin 129 öğrenci yeniden okula kazandırıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan 2 bin 129 öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını bildirdi.

Vali Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret ederek, müzik atölyesi, akıl ve zeka oyunlarının bulunduğu sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

Sohbet edip tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere çeşitli hediyeler veren Koç, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Vali Koç, burada gazetecilere, 2023 yılında Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okulum Beni Bekler Projesi"nin eşi Neslihan Gül Koç'un himayesinde başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Eşinin ve öğretmenlerin çeşitli sebeplerle eğitimlerine devam edemeyen öğrencileri okula kazandırdığını belirten Koç, şöyle devam etti:

"Okulda olmaları gerekirken olmayan çocuklarımızı tespit ediyoruz. En ücra yerde bulunan okullarımıza kadar öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, okula devam etmeyen çocuklarımızı ziyaret ediyor. Neden okula gelmediklerini tespit ediyorlar. Devam etmeme konusundaki engelleri ortadan kaldırıp sevgili yavrularımızı olmaları gereken okullara kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirmiştik."