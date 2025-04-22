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        Ağrı'da 2 bin 129 öğrenci yeniden okula kazandırıldı

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan 2 bin 129 öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:02
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        Ağrı'da 2 bin 129 öğrenci yeniden okula kazandırıldı
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan 2 bin 129 öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını bildirdi.

        Vali Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret ederek, müzik atölyesi, akıl ve zeka oyunlarının bulunduğu sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

        Sohbet edip tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere çeşitli hediyeler veren Koç, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Vali Koç, burada gazetecilere, 2023 yılında Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okulum Beni Bekler Projesi"nin eşi Neslihan Gül Koç'un himayesinde başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

        Eşinin ve öğretmenlerin çeşitli sebeplerle eğitimlerine devam edemeyen öğrencileri okula kazandırdığını belirten Koç, şöyle devam etti:

        "Okulda olmaları gerekirken olmayan çocuklarımızı tespit ediyoruz. En ücra yerde bulunan okullarımıza kadar öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, okula devam etmeyen çocuklarımızı ziyaret ediyor. Neden okula gelmediklerini tespit ediyorlar. Devam etmeme konusundaki engelleri ortadan kaldırıp sevgili yavrularımızı olmaları gereken okullara kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirmiştik."

        Koç, geçen sene çok başarılı olan projenin eğitime verilen önemin somut göstergesi olduğunu anlattı.

        Yürütülen çalışmalar sonucunda il genelinde sürekli devamsız öğrenci sayısında 2023'e göre yüzde 15 oranında azalma sağlandığına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

        "Projenin başlangıcında 2024-2025 eğitim öğretim yılı sene başı verilerine göre, ilimizde sürekli devamsızlık durumunda bulunan 4 bin 892 öğrencimiz tespit edilmiştir. Yürütülen yoğun saha çalışmaları, rehberlik temelli aile ziyaretleri ve yerinde takip süreci neticesinde bugün itibarıyla 2 bin 129 öğrencimizi yeniden eğitim sistemine kazandırdık. 1658 öğrencimiz doğrudan örgün eğitime yönlendirilmiş, 471 öğrencimiz ise açık öğretim okulları ve mesleki eğitim merkezi bünyesine kazandırılmıştır."

        Neslihan Gül Koç ise zorlu geçen kışta öğretmenlerle aileleri ziyaret edip engelleri ortadan kaldırarak, öğrencileri okullarına kavuşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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