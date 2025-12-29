Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da köyde rahatsızlanan 2 hastanın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

        Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 00:46 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:46
        Ağrı'da köyde rahatsızlanan 2 hastanın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
        Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Bölgede kar yağışı kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki Hakkı G. rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Köy yolunda kara saplanan ambulansı kepçeyle kurtaran ekipler yolu ulaşıma açtı. Ambulansa alınan hasta, Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü Tarım mezrasında rahatsızlanan şeker hastası Hakime A. (73), karla mücadele ekiplerinin yolu açması sayesinde Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

