Ağrı'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

