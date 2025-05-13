Lise öğrencileri gerçeği aratmayan "temsili mahkeme" ile adalet deneyimi kazanıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da lise öğrencileri, okullarındaki gerçeği aratmayan "temsili mahkeme" ile adalet deneyimi kazanıyor.

İl merkezindeki Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Adalet Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin temelden deneyim kazanması için bir sınıf birebir adliyelerdeki duruşma salonu gibi dizayn edildi.

Derste öğrendikleri teorik bilgileri duruşma salonunda pratiğe dökerek tecrübe kazanan öğrenciler, hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık ve davacı rolleriyle temsili yargılama yapma fırsatı buluyor.

Hazırladıkları senaryoları zaman zaman olay yeri kurgu görüntüleriyle de destekleyen öğrenciler, son sınıfta yapacakları staj öncesi adliyelerdeki duruşma salonunu görmeden okulda deneyim kazanıyor.

- Başsavcı Çalış da zaman zaman temsili duruşmaya katılıp öğrencileri izliyor

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de zaman zaman duruşmalara katılıp öğrencilere destek oluyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, AA muhabirine, çocuklarla zaman zaman bir araya gelerek mesleki tanıtım faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Öğrencilere çalışma, disiplin ve iyi insan olmaları noktasında tavsiyelerde bulunan Çalış, şöyle konuştu:

"Çalışan kazanıyor. Hukuk fakültesini kazanamadınız diyelim, Adalet Bakanlığının personeli olarak istihdam edilme imkanınız var. Kurgusal duruşmada mesleğimizi icra eden öğrenciler gayet başarılı bir şekilde hakim, Cumhuriyet savcısı, zabıt katibi, müşteki, sanık ve müdafi vekilleri olarak kurgusal planladıkları metne uygun bir yargılama sergilediler. Gayet başarılıydılar."

- "Uygulama yaparak heyecanlarını da yeniyorlar"

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek de öğrencilerin temsili duruşma salonunda pratik yaparak daha donanımlı hale geldiğini anlattı.

Öğrencilerin okulda tecrübe kazandığını ifade eden Kökrek, "Öğrencilerimiz burada derslerini uygulamalı işliyor. Son sınıfta da Adalet Sarayı ve bünyesindeki kuruluşlarda staj yapıyorlar. Şimdiden kendilerini staja hazırlıyorlar. Öğrencilerimiz temsili duruşma salonunda uygulama yaparak heyecanlarını da yeniyor. Mesleğe olan ilgileri de artıyor." diye konuştu.